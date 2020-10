Pirlo, così la Juve non va: non basta Morata, il Crotone strappa il pari

domenica 18 Ottobre 2020.

Pirlo, così la Juve non va: non basta Morata, il Crotone strappa il pari

Sotto per il rigore di Simy, i bianconeri pareggiano con lo spagnolo. Espulso Chiesa nella ripresa



