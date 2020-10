Mercoledi 21 ottobre senz’acqua a Cirò Marina, Torre Melissa e Strongoli Marina, causa manutenzione cabina elettrica

L’intervento, non più rinviabile, è programmato a partire dalle ore 8 e fino alle 17

La Redazione

Cirò Marina, Torre Melissa e Strongoli Marina,

martedì 20 Ottobre 2020.

Per mercoledì 21 ottobre è stato programmato il fermo per manutenzione elettrica della cabina elettrica di media tensione che alimenta del campo pozzi Lipuda di Cirò Marina.

L’intervento, non più rinviabile, è programmato a partire dalle ore 8 e fino alle 17 con interruzione totale della fornitura elettrica da parte di E-distribuzione. I comuni interessati alla conseguente interruzione idrica sono Cirò Marina, Torre Melissa e Strongoli Marina.Â

