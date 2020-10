“Truck and bus” a Crotone, controlli della polizia su bus e mezzi pesanti

Risultati della settimana Truck and bus: la polizia stradale realizza numerosi ed importanti controlli

Comunicato della Polizia Stradale

Crotone,

mercoledĂŹ 21 Ottobre 2020.

Nella scorsa settimana dal 12 ottobre al 18 ottobre, la Sezione Polizia Stradale di Crotone, comandata dal Comm. Capo Emanuele Garofano, in ottemperanza alle direttive del Servizio Polizia Stradale e del Compartimento Polizia Stradale per la Regione Calabria ha effettuato ingenti controlli nel settore del trasporto merci (anche proveniente dall’estero) e verso gli autobus adibiti al trasporto delle persone.

In particolare, per meglio evidenziare l’attento operato degli uomini della Polizia Stradale, possono essere citati alcuni numeri che riassumono efficacemente l’attività realizzata nella suddetta settimana: 37 veicoli controllati tra autobus e mezzi pesanti, 29 infrazioni accertate al Codice della Strada, 4 infrazioni accertate a norme extra Codice della Strada, 74 punti complessivamente decurtati, 1 patente ritirata, nonché un controllo amministrativo effettuato ad un’azienda di autolinee per il trasporto persone.

Inoltre, in tale contesto, merita una specifica menzione l’intervento effettuato dagli operatori della Polizia Stradale nei confronti di un autotrasportatore trovato a circolare con una duplice scheda tachigrafica, utilizzando sia il proprio documento sia il documento di un suo collega, oggetto di denuncia di smarrimento e per tale motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 437 del Codice penale.

In conclusione l’intera attività svolta dalla Polizia Stradale in questi specifici settori è stata realizzata proprio al fine di limitare le numerose infrazioni che spesso si riscontrano in ambiti che al contrario necessitano maggior rigore nel rispetto delle regole vista la loro pericolosità .

© RIPRODUZIONE RISERVATA