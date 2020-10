Inter, riecco Bastoni e Lautaro. Così in campo contro il Genoa?

La Redazione24

,

sabato 24 Ottobre 2020.

Si rivede il difensore dopo lo stop coronavirus. Nuova chance per Eriksen dal 1′, con l’argentino che torna ad affiancare Lukaku dopo l’iniziale panchina in Champions



