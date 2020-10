Roma, lancio bombe carta e cassonetti a fuoco: la protesta finisce in guerriglia

Roma, lancio bombe carta e cassonetti a fuoco: la protesta finisce in guerriglia Dopo Napoli, arriva anche a Roma la protesta contro le nuove chiusure decise dal Governo: disordini durante la protesta in Piazza del Popolo. Con lo scattare del coprifuoco, quando gli è stato intimato di andar via, i manifestanti hanno lanciato petardi e […]

La Redazione24

,

domenica 25 Ottobre 2020.

Roma, lancio bombe carta e cassonetti a fuoco: la protesta finisce in guerriglia

Dopo Napoli, arriva anche a Roma la protesta contro le nuove chiusure decise dal Governo: disordini durante la protesta in Piazza del Popolo. Con lo scattare del coprifuoco, quando gli è stato intimato di andar via, i manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA