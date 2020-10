Crotone: Provvedimenti della Giunta Comunale, il sindaco Voce convoca gli assessori in videoconferenza

Crotone,

lunedì 26 Ottobre 2020.

Il lavoro della Giunta Comunale non si ferma. Il sindaco Voce ha convocato in videoconferenza la sua squadra di assessori per adottare ulteriori provvedimenti resisi necessari alla luce di quanto avvenuto nelle scorse ore.

Le

funzioni di vice sindaco saranno delegate temporaneamente all’assessore Filly

Pollinzi, risultata negativa al tampone che pur rimanendo in isolamento

fiduciario eserciterà le funzioni relative.

Per

quanto attiene il personale sarà innalzato al 75% lo smart working.

Si

sta predisponendo la nuova convocazione del Consiglio Comunale che si terrà in

modalità di videoconferenza

