Coppa Italia terzo turno eliminatorio Crotone vs Spal stadio Ezio Scida mercoledì 28 ottobre ore 17,00

Mister Stroppa, a cui è stata confermata la fiducia da parte della società , ha annunciato un ampio turnover . Il centrocampista Benali (squalificato) e l’attaccante Riviere (infortunato) sicuri assenti

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 27 Ottobre 2020.

Crotone

(3-5-2): Festa, Magallan, Marrone, Golemic, Rispoli, Petriccione, Vulic,

Eduardo, Crociata, Messias, Simy.

All.

Stroppa

Spal

(3-4-2-1): Berisha, Salamon, Vicari, Tomovic, Dickmann, Murgia, Valoti, Sala,

Castro, Di Francesco. All. Marino

Arbitro:

Matteo Marchetti di Ostia Lido

Assistenti:

Cipressa – Massara

Quarto

giudice bordo campo: Mario Vigile di Cosenza

Campionato

serie A 2017/2018 (26esima giornata) Crotone e Spal avversari sul terreno dello

Scida per conquistare tre punti che avrebbero potuto significare la salvezza.

Ha avuto ragione la squadra emiliana che riuscì a battere (2-3) i pitagorici e

portarsi a casa l’intero bottino.

Due

anni dopo è di nuovo sfida importante tra due formazioni che hanno necessità di

conquistare i tre punti per superare il turno.



Per

il Crotone superare la Spal sarebbe anche un valido motivo per sedimentare i

malumori accumulati dopo gli insuccessi delle prime giornate di campionato. La Spal,

squadra scesa dalla serie A al termine dell’ultima stagione, allenata

dall’esperto Pasquale Marino, rappresenta un difficile banco di prova da

superare.

La

sfida di coppa Italia sarà anche un test importante per alcuni pitagorici poco

utilizzati in precedenza, per infortunio o perché arrivati a preparazione

inoltrata, che faranno parte dell’incontro. Sicuro assente sarà il

centrocampista Benali (squalificato) e l’attaccante Riviere per problemi

fisici. Petriccione sarà , invece, della partita fin dall’inizio.

Le

dichiarazioni di Giovanni Stroppa:

“Ci

sarà un ampio turnover – ha dichiarato mister Stroppa – potendo utilizzare il

turno infrasettimanale di coppa Italia è l’occasione per conoscere meglio

alcuni giocatori non avendo disputato il Crotone partite amichevoli”. A

proposito della partita con la Spal mister Stroppa ha affermato: “E’

un’incognita perché entrambe le squadre anno impegni di campionato importanti,

e come tali non consentono distrazioni. La Spal è allenata da un bravo tecnico

ed il loro obiettivo è il ritorno in serie A, traguardo che centreranno di

sicuro, avendo allestito una grossa squadra”. Per quanto riguarda i troppi gol

subiti dalla sua squadra e, quindi, una diversa predisposizione della difesa,

il tecnico pitagorico ha detto: “Assolutamente no, nessun cambio nel reparto

arretrato. Dieci dei quindi gol li abbiamo subiti con la difesa schierata.

Occorre da parte dei miei difensori più attenzione”. E sulla verticalizzazione

vincente degli avversari che riescono ad andare in gol con facilità , Stroppa

non è d’accordo: “Non ho visto, nel corso della precedente partita molte

giocate in profondità da parte del Cagliari anzi, siamo stati più pericolosi

noi con Messias in più occasioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA