Operatore scolastico positivo al coronavirus, Chiuso il plesso Bernabò della scuola Don Milani di Crotone

A renderlo noto è il Comune di Crotone, tramite un apposita ordinanza

Crotone,

martedĂŹ 03 Novembre 2020.

Con ordinanza sindacale, in considerazione che un operatore in servizio è risultato positivo al covid-19 all’esito di tampone molecolare, come necessaria ed opportuna misura a tutela della salute pubblica è stata disposta la chiusura dei locali dell’Istituto Comprensivo Don Milani – Plesso Bernabò, Via Saffo, a decorrere dal 03/11/2020 al 07/11/2020 (compreso), al fine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria di tutti i locali.

