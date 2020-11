Coronavirus: a Cirò Marina 4 casi positivi e 2 in attesa esito tampone

Lo rende noto il sindaco del Comune di Cirò Marina

Cirò Marina,

mercoledì 04 Novembre 2020.

L’ASP di Crotone, in data di ieri 3 novembre, ha iniziato a trasmettere le comunicazioni in merito ai pazienti interessati dal Covid-19. Allo stato, i dati aggiornati sul nostro territorio comunale, -afferma il Sindaco Ferrari-fanno registrare n. 4 casi positivi di cui, n.2 ricoverati in ospedale e n.2 destinatari di ordinanza di quarantena a domicilio (pubblicate ieri sull’albo pretorio), fino a comunicazione di esito negativo da parte dell’ASP.

Inoltre, -conclude il Sindaco- sempre in data odierna, sono state emesse altre n. 2 ordinanze di quarantena da contatto, che si aggiungono alle n. 5 già emesse, pertanto siamo in attesa di ricevere gli esiti dei suddetti n.7 tamponi eseguiti.

Vi terremo aggiornati sull’evoluzione dei dati ufficiali e su eventuali decisioni che saranno intraprese! Ribadiamo l’invito a rispettare tutte le precauzioni previste dai DPCM in materia di emergenza Covid-19.

