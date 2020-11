Questa Lazio non muore mai: Caicedo fulmina lo Zenit. Inzaghi imbattuto

Questa Lazio non muore mai: Caicedo fulmina lo Zenit. Inzaghi imbattuto La squadra di Inzaghi in emergenza resta imbattuta dopo 3 match. Apre Erokhin al 32′, dopo tanta sofferenza all’81’ l’ecuadoriano segna ancora e regala un punto prezioso per i biancocelesti, che salgono a 5 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 05 Novembre 2020.

