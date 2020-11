UGL Calabria: Si metta mano con urgenza alla Sanità prima che sia troppo tardi!

La nota di Ornella Cuzzupi Segretario Unione Generale del Lavoro della Calabria

Reggio Calabria,

giovedì 05 Novembre 2020.

Alla

luce di quanto determinato dall’ultimo DPCM, siamo costretti a prendere atto di

come la nostra Regione sia ormai relegata tra le realtà più in difficoltà del Paese.

Fermo restando il generale momento difficile, non è però possibile sottacere

come la Calabria stia pagando il drammatico pedaggio di una politica

approssimativa e deleteria per i territori.

“La mia Organizzazione – dichiara Ornella Cuzzupi, Segretario Generale UGL

Calabria– ha rappresentato all’attuale Presidente facente funzione della

Regione Calabria l’esigenza di un urgente

confronto teso a individuare idonei interventi che mettessero quanto più

possibile riparo alla situazione che, purtroppo, ci troviamo a vivere. Un

confronto che, naturalmente, avrebbe dovuto vedere impegnate forze sociali,

imprenditoriali e rappresentative. Tutto

questo non è stato! Si è preferiti procedere in una direzione ambigua e

senza tener nel giusto conto la situazione Sanità nella Regione. Oggi siamo in

difficoltà e l’enorme peso di tale condizione ricade tutto sulle spalle di chi,

nazionalmente e localmente, ha preferito immaginare la realtà piuttosto che

guardarla come realmente è! Occorre invece progettare e realizzare al più

presto il rilancio della sanità calabrese attraverso una decisa riorganizzazione complessiva. Va rivista la rete

dell’assistenza ospedaliera e ridefinito il fabbisogno di personale. È

indispensabile puntare su un nuovo management, sganciato da vincoli di

sudditanza politica, capace di garantire trasparenza,

competenza e funzionalità nell’amministrazione dei servizi sanitari che non

può prescindere dal ripristino degli

Ospedali delle aree territoriali a forte densità demografica e dalla garanzia

dei livelli essenziali di assistenza (LEA). I cittadini calabresi non possono essere cittadini di serie B in

modo da costringerli a rimanere legati a interessi di parte solo per ottenere

quanto invece è nel loro diritto”,

Cuzzupi

sottolinea inoltre come “sia giunto il

momento in cui la politica scenda dal piedistallo. Amministrare senza

confrontarsi, significa arroccarsi su posizioni sterili e socialmente inutili. Ne prendano tutti atto prima che sia troppo

tardi e il controllo degli eventi scappi di mano!”

