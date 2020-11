Niente 100ª in azzurro, Bonucci si arrende: “Devo fermarmi, ho chiesto troppo al fisico”

Niente 100¬™ in azzurro, Bonucci si arrende: “Devo fermarmi, ho chiesto troppo al fisico”

La Redazione24

,

sabato 14 Novembre 2020.

Il difensore non sarà in campo contro la Polonia e tornerà a Torino subito dopo il match: “Volevo esserci a tutti i costi ma il dolore aumenta sempre più. Ho tentato fino alla fine ma non c’è stato nulla da fare”



