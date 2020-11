Olanda ok: a -1 dall’Italia. Mertens lancia il Belgio, Eriksen tiene viva la Danimarca

Olanda ok: a -1 dall’Italia. Mertens lancia il Belgio, Eriksen tiene viva la Danimarca Nel girone degli azzurri Wijnaldum show sulla Bosnia. Tielemans e Mertens stendono l’Inghilterra, due rigori di Eriksen (il secondo al 91′) bruciano l’Islanda: danesi ancora in corsa per le Final Four continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 16 Novembre 2020.

Olanda ok: a -1 dall’Italia. Mertens lancia il Belgio, Eriksen tiene viva la Danimarca

Nel girone degli azzurri Wijnaldum show sulla Bosnia. Tielemans e Mertens stendono l’Inghilterra, due rigori di Eriksen (il secondo al 91′) bruciano l’Islanda: danesi ancora in corsa per le Final Four



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA