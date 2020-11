Sanità in Calabria, il Comitato spontaneo “Diamo voce alla Calabria” soddisfato per il Sit-in svolto a Cirò Marina

SanitĆ in Calabria, il Comitato spontaneo ā€œDiamo voce alla Calabriaā€ soddisfato per il Sit-in svolto a CirĆ² Marina

La nota dei membri Comitato spontaneo ā€œDiamo voce alla Calabriaā€

CirĆ² Marina,

martedƬ 17 Novembre 2020.

Noi membri del Comitato spontaneo ā€œDiamo voce alla Calabriaā€ ci dichiariamo soddisfatti dello svolgimento del sit in, svoltosi mercolediā€™ scorso a ciroā€™ marina, di fronte alla sede dellā€™asl in via togliatti.

Siamo comuni cittadini che hanno sentito forte il bisogno di manifestare le preoccupazioni e le paure dei cittadini del comprensorio cirotano, a causa della grave crisi in cui si trova la sanitaā€™ calabrese, soprattutto in un periodo di grave emergenza pandemica come quella che stiamo vivendo.

Ci corre lā€™obbligo di sottolineare che non siamo piuā€™ disposti ad accettare passivamente e con rassegnazione la decretazione di zona rossa, che ha costretto migliaia di aziende, di imprese, di cittadini a rinunciare allā€™unico mezzo per il proprio sostentamento, con sacrifici e rinunce che difficilmente saranno completamente risarciti, per responsabilitaā€™ evidenti di commissari mandati dal governo che non sono stati in grado neā€™ di gestire neā€™ di migliorare, aggravando la situazione giaā€™ pesantemente compromessa della sanitaā€™ calabrese. Allo stesso tempo alziamo la voce verso chi doveva controllare e non lo ha fatto in questi mesi o addirittura anni.

Per la prima volta tutta la calabria si eā€™ mossa in unā€™unica direzione, facendo sentire la propria indignazione e le varie manifestazioni, svoltesi in tanti comuni calabresi, nello stesso giorno, ne sono la prova. Il grido unanime di noi cittadini in piazza rivendica il diritto alla salute negato. Pretendiamo che anche per noi calabresi la salute sia un bene primario da garantire ad ogni singolo cittadino, senza alcuna distinzione, senza alcun pregiudizio, senza alcuna differenza dagli altri cittadini italiani.

Abbiamo dimostrato con il gesto coraggioso di scendere in piazza, di essere uniti come popolo calabrese, pur se frenati e colpiti dalla pandemia. In piena solidarietaā€™ con tutto il personale medico-sanitario che opera su tutto il nostro territorio – soggetti ed operatori a cui va il nostro ringraziamento incondizionato – e che mai come in questo momento sta verificando tutte le mancanze, le carenze, le lacune di un sistema sanitario messo in ginocchio da anni di abbandondo e sperpero di denaro pubblico. Per tali ragioni la scelta di luoghi simboli della sanitaā€™ o della malasanitaā€™ per manifestare .

Ci corre lā€™obbligo altresiā€™ di ringraziare, oltre alle forze dellā€™ordine che hanno garantito lo svolgimento corretto del sit in, le varie associazioni presenti, i volontari e le istituzioni, attraverso i sindaci, che hanno dimostrato la loro vicinanza e la condivisione dei temi che abbiamo voluto sollevare.

Cio che ne eā€™ scaturito comunque non eā€™ solo indignazione, fine a se stessa, ma anche proposte e richieste specifiche che devono essere ascoltate, da parte di chi ha il potere decisionale e di intervento.

Lo gridiamo a viva voce che non tollereremo piuā€™ queste carenze neā€™ tantomeno queste situazioni. Oggi la pandemia ha limitato il nostro momento di protesta , ma domani saremo disposti a nuove iniziative molto piuā€™ determinate, qualora non otterremo segnali concreti di una inversione di marcia.

Abbiamo chiesto 3 cose immediate che sintetizziamo e riportiamo integralmente a margine.

Ci stiamo adoperando per portarle avanti con determinazione, non indietreggeremo di un passo e saremo super vigili nel controllo dellā€™evolversi.

Annunciamo, in definitiva, che il comitato si staā€™ strutturando sul territorio in modo capillare ed ha giaā€™ intrapreso la fattiva collaborazione con tutti i comitati presenti sul territoro regionale, ritrovatosi in rete, sotto la sigla di ā€œdignitaā€™ calabriaā€. Non siamo soli dunque, siamo una rete di cittadini che sono determinati e che lotteranno per rivendicare a gran voce due diritti sanciti dalla costituzione italiana : diritto alla salute e diritto al lavoro.

Il comitato ā€œdiamo voce alla calabriaā€

Queste le nostre richieste

1) assunzione di responsabilitaā€™ da parte di tutti i sindaci a proseguire la protesta dei cittadini calabresi e di portarla nelle superiori sedi istituzionali

2) invito a tutti i cittadini, alle associazioni, alle forze sociali di inviare una pec al presidente del consiglio dei ministri italiani ā€“ presidente@pec.governo.it – con la quale chiediamo la immediata rimozione del commissario zuccatelli, percheā€™ non eā€™ il commissario che la calabria merita;

3) appello a tutta la deputazione calabrese, senza distinzione di appartenza politica, di adoperarsi nel richiedere lā€™istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, per verificare eventuali responsabilitaā€™ sulla intera gestione commissariale della sanitaā€™ in calabria, non per ultima la gestione della fase pandemica, per eventuali danni cagionati alla popolazione calabrese ed alle sue imprese.

