Crotone: Pluripregiudicato crotonese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

Nella mattinata odierna al termine del rito direttissimo veniva convalidato l’arresto e la detenzione in carcere

Comunicato della Questura

Crotone,

mercoledì 18 Novembre 2020.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposti dal Sig. Questore di Crotone, volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, personale dell’U.P.G.S.P., collaborato dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, nel pomeriggio di lunedì 16 novembre u.s., a seguito di perquisizione domiciliare, ha tratto in arresto un crotonese, poiché trovato in possesso di circa gr. 4,50 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, un bilancino di precisione e bustine per il confezionamento.

Nella circostanza, durante un controllo presso l’abitazione del predetto, noto pluripregiudicato in atto sottoposto agli arresti domiciliari, lo stesso si disfaceva di un borsello lanciandolo dalla finestra della camera da letto; altro personale già posizionato sotto la citata finestra recuperava prontamente il borsello il quale conteneva un bilancino di precisione digitale funzionante, una dose di cocaina del peso di gr. 3,08 nonché diverse bustine di confezionamento.

Inoltre, la perquisizione domiciliare dava esito positivo in quanto, occultate all’interno del bagno, venivano rinvenute nr. 4 dosi di cocaina del peso di gr. 0,34 cadauno.

L’uomo, dunque, veniva tratto in arresto e associato presso la locale Casa Circondariale.

