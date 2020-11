Allerta Meteo: Bomba d’acqua a Cirò Marina, la città si sveglia allagata

Allerta Meteo: Bomba d’acqua a Cir├▓ Marina, la citt├á si sveglia allagata

Piani interrati e garage ricoperti di acqua, strade e case allagate

La Redazione

Cir├▓ Marina,

domenica 22 Novembre 2020.

Una bomba d’acqua nella notte e pioggia di continuo a Cir├▓ Marina e nel crotonese┬áin grado di scaricare una quantita di quasi 200 millilitri in poche ore.

La citt├á si ├Ę svegliata sotto una pioggia battente iniziata nella notte e poi intensificatasi che ha creato allagamenti e disagi in diversi quartieri senza risparmiare il territorio della provincia.

Nessun ferito o disperso, ma centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per dare soccorso alle persone bloccate nelle auto o con piani interrati e garage ricoperti di acqua. 

Via Roma











