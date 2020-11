È uscito il nuovo singolo “Siege” della band Near Death Experience

Il nuovo singolo “Siege” è uscito sabato 21 novembre, sulla piattaforma digitale Spotify e su YouTube con un video clip

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 24 Novembre 2020.

Registrato e mixato da Giuseppe Ierise e Santoro Carlo, masterizzato da Giuseppe Orlando con musiche di Night Ocean. Video di Bruno Guarascio.

Una lunga esperienza alle spalle dei quattro componenti del gruppo, con il loro sogno di creare una band nel 2002 con il nome “Near Death Experience”.

I quattro giovani, tra cui Bruno Guarascio e Giuseppe Ierise di Cirò Marina, Carlo Santoro e Antonio Mocerino, con la loro band, esordiscono con un Ep per poi incidere un album distribuito in tutto il mondo e promosso con vari tour.

Dopo un lungo periodo di stop, decide di tornare con un cambio di genere che porta i componenti a cambiare il nome in “Nigh Ocean”.

Il loro primo singolo con il nuovo Moniker, si chiama Siege, il quale ne accompagna l’uscita un video clip prodotto dalla stessa band.

© RIPRODUZIONE RISERVATA