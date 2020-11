Allerta meteo arancione, le raccomandazioni del Sindaco di Cirò Marina ai cittadini

Il Sindaco Sergio Ferrari: “Vi invitiamo a restare a casa, e se proprio necessario uscire solo per urgenze reali”

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 28 Novembre 2020.

Cari concittadini, la Protezione Civile Calabria ci segnala un allerta meteo arancione.

Si prevedono forti ed intense precipitazioni, pertanto si raccomanda, in via precauzionale, a tutti coloro che risiedono nelle zone più a rischio del paese, di provvedere a mettere in sicurezza, gli ingressi delle abitazioni o dei locali commerciali e le auto.

Vi invitiamo a restare a casa, e se proprio necessario uscire solo per urgenze reali.

Per quanto di nostra competenza stiamo attivando tutti gli interventi precauzionalmente necessari.

Per segnalazioni di emergenza a tutela delle persone e per urgenze, ricordiamo che è attivo il centro C.O.C H24 presso la sede comunale.

Recapito telefonico 3346040355

