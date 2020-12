MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 14 gennaio 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina militare, per l’anno 2021. (20E14194) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 15 Dicembre 2020.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette

sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale

dei Corpi della Marina militare, per l’anno 2021.

(20E14194)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA