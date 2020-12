Fiorentina, obiettivo Maleh. Cagliari tra Bourabia e Walace. Benevento, idea Cornelius

lunedì 28 Dicembre 2020.

Fiorentina, obiettivo Maleh. Cagliari tra Bourabia e Walace. Benevento, idea Cornelius

I viola studiano il colpaccio per il centrocampo, i sardi a caccia di un’alternativa per la mediana. Benevento: per la punta c’è l’idea Cornelius



