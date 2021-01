Gigio “scade”: da oggi è trattabile. Ma lui ha in testa il Milan: “Rivorrei i tifosi”

Gigio “scade”: da oggi è trattabile. Ma lui ha in testa il Milan: “Rivorrei i tifosi” Donnarumma, in scadenza di contratto nel giugno 2021, in questo momento sarebbe libero di firmare pre-accordi con altri club. Su Instagram, però, manda messaggi d’amore al popolo rossonero continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 01 Gennaio 2021.

Donnarumma, in scadenza di contratto nel giugno 2021, in questo momento sarebbe libero di firmare pre-accordi con altri club. Su Instagram, però, manda messaggi d’amore al popolo rossonero



