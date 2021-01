Il rigore per la Lazio c’è, dubbi altri due episodi. Var ok in Inter-Crotone

lunedì 04 Gennaio 2021.

Autorevole Orsato in Fiorentina-Bologna, non convince Doveri in Parma-Torino. Giusto il rosso a Lykogiannis in Cagliari-Napoli



