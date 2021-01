LIVE – Salernitana k.o., Empoli in testa da solo. Colpo Spal, pari Monza senza Balo

LIVE – Salernitana k.o., Empoli in testa da solo. Colpo Spal, pari Monza senza Balo La squadra di Castori perde in 9 con il Pordenone e lascia il primo posto ai toscani. Brocchi non va oltre lo 0-0 contro il Lecce, il Frosinone di Nesta sconfitto in casa contro i ferraresi. Crolla il Cittadella continua […]

La Redazione24

,

lunedì 04 Gennaio 2021.

LIVE – Salernitana k.o., Empoli in testa da solo. Colpo Spal, pari Monza senza Balo

La squadra di Castori perde in 9 con il Pordenone e lascia il primo posto ai toscani. Brocchi non va oltre lo 0-0 contro il Lecce, il Frosinone di Nesta sconfitto in casa contro i ferraresi. Crolla il Cittadella



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA