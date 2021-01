Il Corsera: “Suning, accordo con Alibaba. La quota di controllo Inter in pegno a Jack Ma”

Il Corsera: “Suning, accordo con Alibaba. La quota di controllo Inter in pegno a Jack Ma” Il gruppo di Nanchino: “Il pegno azionario (ci sono anche le quote del club nerazzurro) è un normale accordo d’affari che non ha alcun impatto sullo sviluppo commerciale e sulla consueta attività” continua a leggere su La Gazzetta dello […]

mercoledì 06 Gennaio 2021.

Il gruppo di Nanchino: “Il pegno azionario (ci sono anche le quote del club nerazzurro) è un normale accordo d’affari che non ha alcun impatto sullo sviluppo commerciale e sulla consueta attività”



