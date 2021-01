Il Milan-Juve più discusso di sempre: riguarda il gol-non gol di Muntari

La Redazione24

mercoledì 06 Gennaio 2021.

Il Milan-Juve più discusso di sempre: riguarda il gol-non gol di Muntari

Il 25 febbraio 2012, Milan e Juventus si affrontano a San Siro: i rossoneri sono in vantaggio per 1-0 e segnano il raddoppio con Muntari, ma l’arbitro Tagliavento non si accorge che il pallone ha superato la linea di porta. Finirà 1-1



