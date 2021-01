Blatter ricoverato in ospedale. La figlia: “Non è in pericolo di vita”

La Redazione24

,

venerdì 08 Gennaio 2021.

Blatter ricoverato in ospedale. La figlia: “Non è in pericolo di vita”

Per 17 anni a capo dell’organo di governo del calcio mondiale, è stato sospeso nel 2011 per lo scandalo con Platini e rimosso dall’incarico nel 2015



