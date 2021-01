Caro sindaco vorrei che Crotone…

L’incontro del sindaco con i bambini che hanno indirizzato messaggi al primo cittadino dedicati alla cittÃ

La Redazione

Crotone,

lunedì 11 Gennaio 2021.

Si erano dati appuntamento e questa sera si sono incontrati nella Casa Comunale.

Il sindaco Voce aveva chiesto nei giorni scorsi, attraverso la pagina social ufficiale del Comune di Crotone di poter incontrare i bambini che, con grande senso di partecipazione, hanno aderito all’iniziativa Caro Sindaco, per il 2021 vorrei che Crotone…”

Nelle scorse settimane, su iniziativa di FenImprese Crotone, Diversi Ma Uguali KR, Sottosopra per Save The Children condivisa dal Comune di Crotone, era stato installato nel palazzo di Città , un albero di Natale che si è arricchito dei messaggi che i bambini della città hanno indirizzato al sindaco.

Questa sera una delegazione dei bambini, accompagnati da Alessia Sisca di Diversi Ma Uguali KR, Alexa Guarascio di FenImprese Crotone e Rosalba Cusato di Sottosopra per Save The Children hanno consegnato i messaggi al primo cittadino.

Ma il sindaco Voce non si è limitato a ricevere le numerose letterine.

Ha voluto che i bambini sedessero con lui al banco di presidenza della Sala Consiliare ed ha dialogato a lungo con loro.

“I bambini hanno un grande spirito di osservazione, sono spontanei, il dialogo con loro è fondamentale. Oltre ad essere un bellissimo momento di incontro questa non resterà una iniziativa estemporanea. Le porte della Casa Comunale saranno sempre aperte per i bambini e naturalmente per tutti coloro che intendono partecipare attivamente alla vita cittadina. Conserverò questi messaggi come una cosa cara. Nelle parole, bellissime, di questi bambini ho trovato tanti motivi di riflessione ma anche incoraggiamenti, pensieri dolcissimi e tanto amore per la nostra città . Ringrazio le associazioni che hanno promosso l’iniziativa. Un grazie di cuore ai bambini per i bellissimi messaggi” ha detto il sindaco Voce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA