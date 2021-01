Juve, la risalita continua: un bel Sassuolo in 10 cede a Danilo, Ramsey e Ronaldo

Juve, la risalita continua: un bel Sassuolo in 10 cede a Danilo, Ramsey e Ronaldo Emiliani in 10 da fine primo tempo (rosso a Obiang) ma in partita fino alla fine: apre il brasiliano, pari di Defrel e gol-partita dell’ex Arsenal continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 11 Gennaio 2021.

