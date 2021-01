Lukaku-Ibra, rissa senza precedenti: ecco le pesanti frasi che si sono detti

Lukaku-Ibra, rissa senza precedenti: ecco le pesanti frasi che si sono detti I due si sono affrontati con pesanti offese: “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte”, dice Zlatan. “I fuck you and your wife”, la replica del belga continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 27 Gennaio 2021.

