Oggi 27 gennaio Giornata della Memoria, “i giovani dalla memoria lunga” al comune con le scuole di Cirò Marina

A promuovere l’iniziativa è l’Assessore Virginia Marasco

e la Consigliera Francesca Larocca

Cirò Marina,

mercoledì 27 Gennaio 2021.

Mercoledì 27 è la giornata della Memoria. L’Amministrazione Comunale di Cirò Marina, Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura Virginia Marasco, Consigliera delegata pari opportunitĂ Francesca Larocca:

promuovono un momento solenne nella sala consiliare del comune.

In compartecipazione con I.C. Casopero e I.C. Filottete e loro dirigenti Spinali e Dilillo, ripercorrono attraverso letture, testimonianze, interventi, musica ciò che mai deve essere dimenticato.

Un momento di ricordo, raccoglimento che permette a tutti noi ed alle generazioni del futuro di ricordare questi tristi fatti della nostra storia.

In questa occasione saranno presenti in delegazione alcuni alunni delle scuole medie e neo sindaco Junior dell’I.C. Casopero.

Inoltre interverrĂ il Consigliere Delegato alla Cultura del comune di Tarsia Roberto Cannizzaro. Con lui, il sindaco Ferrari e l’Assessore Marasco hanno immediatamente inteso attivare un fitto colloquio al fine di concretizzare un gemellaggio che ci unisca alla vicina Ferramonti di Tarsia e il campo di internamento.

Abbiamo chiesto agli alunni di preparare degli scritti di testimonianze di nonni che saranno raccolti, rilegati e custoditi all’interno della casa comunale. GIOVANI DALLA MEMORIA LUNGA: “Il ricordo è tutto. Ricordare è la chiave per costruire il nostro futuro: imparare dagli errori per non commetterne altri. Il problema è che la memoria muore con noi e c’è il rischio che, fra cent’anni, il ricordo sia svanito nel nulla”

Ringraziamo la LaAV lettura ad alta voce e l’Istituto di Alta formazione Vivaldi per la loro fattiva collaborazione.

Nel rispetto della salvaguardia della salute e delle disposizioni per il contenimento Covid-19 l’iniziativa sarĂ resa pubblica in diretta dalla pagina sergioferrarisindaco.

