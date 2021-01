MINISTERO DELLA DIFESA – GRADUATORIA (scad. 28 febbraio 2021)

Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a duecento posti per l’ammissione al 24° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata. (21E00431) continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

venerdì 29 Gennaio 2021.

Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso

interno, per titoli ed esami, a duecento posti per l’ammissione al

24° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato

agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente

dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa

Forza armata.

(21E00431)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA