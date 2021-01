Sanchez-Dzeko non si fa: pesa troppo la differenza economica degli ingaggi

Sanchez-Dzeko non si fa: pesa troppo la differenza economica degli ingaggi Al momento le possibilità sono pari allo zero. E Conte in conferenza stampa diceva: “Io non ho chiesto nulla” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 29 Gennaio 2021.

Sanchez-Dzeko non si fa: pesa troppo la differenza economica degli ingaggi

Al momento le possibilità sono pari allo zero. E Conte in conferenza stampa diceva: “Io non ho chiesto nulla”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA