Giacinto Tesoriere eletto vicepresidente del Comitato VI Zona Calabria- Basilicata

Crotone,

giovedì 04 Febbraio 2021.

Una bella affermazione personale che è anche una conferma per il lavoro svolto dalla sezione di Crotone della Lega Navale. Nei giorni scorsi è stato eletto il nuovo direttivo del Comitato VI zona Fiv, Federazione italiana vela, che comprende i circoli della Calabria e della Basilicata. A ricoprire l’incarico di vicepresidente dell’organismo è stato nominato il crotonese Giacinto Tesoriere, direttore sportivo, da diversi anni, del team velico della LNI Crotone. Un bel riconoscimento per Tesoriere che premia il suo impegno pluridecennale nel mondo della vela e anche il lavoro fatto dalla sezione di Crotone della Lega Navale a livello regionale. Grande soddisfazione per l’incarico di vicepresidente è stato espresso dal presidente della LNI Crotone, Gianni Liotti, e da tutto il direttivo. Tesoriere si è detto molto felice di questa nomina. “È un incarico prestigioso- ha sottolineato Tesoriere- che svolgerò nel segno della promozione e diffusione della vela tra i giovani calabresi, coinvolgendo sempre più ragazzi ad avvicinarsi a questo meraviglioso sport che coniuga amore per il mare e attività fisica. Ringrazio Valentina Colella, riconfermata per il secondo mandato, alla guida della Fiv regionale, per la fiducia riposta in me e per questa opportunità ”.

Tesoriere ha fatto della passione per la vela una filosofia di vita che riesce a trasmettere anche ai più piccoli. Dagli anni ‘80 ad oggi generazioni di giovani velisti della Lega Navale di Crotone hanno mosso i primi passi nella vela grazie a lui. Questo nuovo incarico è il giusto riconoscimento di anni di impegno, passione e sacrificio per la vela.

