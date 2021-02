Servizio civile con il Patronato Enapa di Confagricoltura, domande entro 15 Febbraio

A darne notizia è Luigi Pirito, responsabile provinciale Patronato Enapa in collaborazione con il Presidente della Confagricoltura Crotone avv. Diego Zurlo e il Direttore di Confagricoltura Crotone Avv. Guglielmo Trocino

La Redazione

Cirò Marina,

venerdĂŹ 05 Febbraio 2021.

Saranno 104 i giovani tra i 18 e i 28 anni che avranno l’opportunità di avere un‘esperienza di lavoro negli ambiti dell’assistenza e tutela dei diritti dei cittadini (anziani, immigrati, disoccupati, persone con handicap) e dell’educazione e informazione sui diritti sociali, grazie ai progetti di servizio civile.

Ne dà notizia Luigi Pirito, Responsabile Provinciale del Patronato ENAPA, in collaborazione con il Presidente della Confagricoltura Crotone avv. Diego Zurlo e il Direttore di Confagricoltura Crotone Avv. Guglielmo Trocino, che per la prima volta impiegherà i giovani volontari nei suoi 240 uffici dislocati su tutto il territorio nazionale.

La conferma è arrivata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale (SCU), che ha approvato e finanziato 6 progetti, attivi in 16 regioni.

I giovani, per un anno, saranno impegnati per la “difesa della Patria”, come ricorda l’art. 52 della Costituzione. Un periodo importante – sottolinea il Patronato di Confagricoltura – di crescita personale e lavorativa. L’esperienza prevede indicativamente 25 ore su 5 giorni settimanali e un compenso mensile netto di 440 euro.

Oltre a valere per i concorsi pubblici, il periodo di Servizio Civile, al termine dell’esperienza, prevede un orientamento/tutoraggio verso il mondo del lavoro.

Per candidarsi – ricorda l’ENAPA – occorre essere cittadini italiani residenti in Italia o all’estero, o cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online, entro le ore 14.00 del 15 Febbraio 2021, attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line – raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, accedendo esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di IdentitĂ Digitale.

Per info e comunicazioni ci si può rivolgere alle sedi Enapa di Crotone, via Giovanni Paolo II n. 70, tel . 096222607, mail crotone@enapa.it, ed Enapa di Cirò Marina, tel. 0962935272, mail ciromarina@enapa.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA