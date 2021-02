Inter, in tre per una maglia a sinistra: Vidal out, c’è Gaglia. Davanti la Lu-La

Inter, in tre per una maglia a sinistra: Vidal out, c’è Gaglia. Davanti la Lu-La Perisic scalpita e sembra favorito su Young e Darmian. Non ci sarà ritiro, la squadra raggiungerà Torino domani continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 08 Febbraio 2021.

Perisic scalpita e sembra favorito su Young e Darmian. Non ci sarà ritiro, la squadra raggiungerà Torino domani



