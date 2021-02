Alonso, intervento ok alla mascella: Alpine ottimista di averlo al via del mondiale

La Redazione24

,

venerdì 12 Febbraio 2021.

Alonso, intervento ok alla mascella: Alpine ottimista di averlo al via del mondiale

Lo spagnolo dopo l’incidente in bici è stato sottoposto a una ricostruzione maxillo facciale, con esito soddisfacente: resterà altre 48 ore in osservazione per poi riprendere gli allenamenti



