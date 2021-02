La manata di Chiellini: che ingenuità ! Insigne, vendetta e dedica alla moglie

La manata di Chiellini: che ingenuità ! Insigne, vendetta e dedica alla moglie Il Napoli batte 1-0 la Juventus grazie al rigore realizzato da Insigne al 31′. Dopo aver visionato al Var, l’arbitro Doveri ha concesso il penalty per la manata di Chiellini su Rrahmani. Per Insigne è il 100esimo gol con la maglia azzurra, festeggiato […]

La Redazione24

,

domenica 14 Febbraio 2021.

La manata di Chiellini: che ingenuità ! Insigne, vendetta e dedica alla moglie

Il Napoli batte 1-0 la Juventus grazie al rigore realizzato da Insigne al 31′. Dopo aver visionato al Var, l’arbitro Doveri ha concesso il penalty per la manata di Chiellini su Rrahmani. Per Insigne è il 100esimo gol con la maglia azzurra, festeggiato con dedica alla moglie per San Valentino



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA