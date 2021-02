VIDEO “Luna Rossa non sbaglia un colpo perché non ha punti deboli”

VIDEO “Luna Rossa non sbaglia un colpo perché non ha punti deboli” Il commento del nostro inviato Gian Luca Pasini: ancora una grande prova di forza dell’equipaggio italiano che non sbaglia un colpo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 14 Febbraio 2021.

VIDEO “Luna Rossa non sbaglia un colpo perché non ha punti deboli”

Il commento del nostro inviato Gian Luca Pasini: ancora una grande prova di forza dell’equipaggio italiano che non sbaglia un colpo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA