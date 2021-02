Inter prima in solitaria: nel girone di ritorno non accadeva dall’anno del Triplete

lunedì 15 Febbraio 2021.

L’ultima volta che i nerazzurri sono stati in testa da soli in assoluto risale invece al 7 dicembre 2019, quindicesima giornata dello scorso campionato



