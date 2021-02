Muriel in forma Real: segna ancora e centra un record

Muriel in forma Real: segna ancora e centra un record Gol e assist per il colombiano, che dopo essere stato spesso decisivo partendo dalla panchina ora è un punto fermo. “Con un’Atalanta così, sarà dura anche per il Real Madrid” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 21 Febbraio 2021.

