COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – CONCORSO (scad. 25 marzo 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza. (21E01910) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 23 Febbraio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci

tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo

tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di

finanza.

(21E01910)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA