Cirò Marina: il Centro Formazione Secom avvia i Corsi di Inglese on line con insegnanti madrelingua College in inghilterra

Corsi di Inglese con Insegnanti di madrelingua inglese in servizio presso una scuola residente in Inghilterra

Cirò Marina,

venerdì 26 Febbraio 2021.

Gli insegnanti sono tutti qualificati e posseggono le qualifiche CELTA o DELTA (entrambe sono le più riconosciute a livello internazionale e forniscono una preparazione completa al docente per il raggiungimento di competenze essenziali, l’esperienza pratica e la fiducia necessaria per l’insegnamento della lingua inglese come seconda lingua – ESL).

La Scuola di lingua inglese situata nel centro di Londra, accreditata dal British Council, offre un programma ESL con livelli 6 (da A1 a C1) e corsi IELTS.

Studiare online ti dà l’opportunità di imparare l’inglese da qualsiasi parte del mondo con il pieno supporto dei nostri formatori. I nostri piccoli gruppi, con un minimo di 6 studenti ed un massimo di 14 per classe, significa che i nostri formatori hanno il tempo di conoscerti e possono lavorare con te sulle tue esigenze di apprendimento specifiche.

Il Centro Formazione Secom avvia due Corsi di Inglese interamente on line, uno dedicato ai giovani, studenti elementari, medie e superiori da 8 fino a 17 anni della durata di 4 mesi per 2 volte la settimana con lezioni di 2 ore ciascuna.

L’altro corso invece, è dedicato agli adulti e da 16 anni in su, rivolto a studenti delle superiori, universitari e privati, della durata di 3 mesi ma, più intensivo, per 5 volte la settimana, da lunedi a venerdi sempre con 2 ore per ogni lezione.

Con questi due corsi si ha anche la possibilità di acquisire la Certificazione Cambridge da A2 a C1.

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. e WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it

