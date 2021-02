La Juve non sa vincere soffrendo: avanti con due gol di scarto o si fa riprendere

domenica 28 Febbraio 2021.

La Juve non sa vincere soffrendo: avanti con due gol di scarto o si fa riprendere

Gestire i vantaggi risicati non fa parte del dna della squadra di Pirlo: quando ha segnato un solo gol non ha mai vinto. E così si è scavato il solco con le milanesi



