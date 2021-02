Pirlo: “Peccato non aver saputo gestire il vantaggio. E non avevo cambi…”

La Redazione24

,

domenica 28 Febbraio 2021.

Pirlo: “Peccato non aver saputo gestire il vantaggio. E non avevo cambi…”

“Dovevamo portare a casa la partita – spiega l’allenatore della Juve -. Quando ci è venuta meno un po’ di intensità ho chesto a Ronaldo ed Alex Sandro di farsi sentire in campo: con tanti giovani non è facile. E non avevo cambi da fare”



