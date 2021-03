Gran colpo del Crotone Femminile: arriva la lettone Sondore

Il Crotone Femminile mette a segno un ottimo colpo di mercato comunicando di aver acquisito le prestazioni sportive di Laura Sondore

La Redazione

Crotone,

venerdì 05 Marzo 2021.

Nata il 29 dicembre 1999 in Lettonia, Laura è un difensore e – dopo l’esperienza deo scorso anno con la Torres – in questa stagione ha giocato nel campionato cipriota prima di far rientro in Italia per accasarsi ai rossoblù.

Si tratta di una giovane promessa che nel suo curriculum vanta diverse presenze con la nazionale lettone ed è anche capitano della sua Nazionale. Un ottimo innesto per la squadra di mister Ortolini a testimonianza che la società continua ad investire in questo settore puntando sempre in alto per cercare di raggiungere la salvezza nel campionato di Serie C.

Ecco le sue prime parole: “Sono molto contenta di poter indossare questa maglia prestigiosa. È la mia seconda esperienza in Italia e darò il massimo per questa squadra e per ripagare la fiducia della Società nei miei confronti. Spero di fare bene, migliorarmi e raggiungere la salvezza”.

