Si schianta con la moto contro barriere in cemento, giovane muore sul colpo

E’ accaduto in centro storico a Cosenza,vittima è un trentenne

La Redazione

Cosenza,

martedì 09 Marzo 2021.

Si è schiantato alla guida della sua moto contro alcuni blocchi di cemento in pieno centro a Cosenza. E’ morto così un uomo di 32 anni.

L’incidente autonomo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto su corso Vittorio Emanuele, nel centro storico della città . Le barriere new jersey sono state installate dopo una frana, verificatasi diversi mesi addietro, per evitare il passaggio delle autovetture.

   Il motociclista ha impattato violentemente contro le barriere che bloccano l’accesso alla strada ed è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e la Polizia locale, che avviato le indagini per risalire alle sulle cause dell’incidente. (ansa).

