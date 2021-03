Cirò Marina e Strongoli: giovani senza mascherina e locali aperti oltre l’orario, chiusi tre esercizi commerciali

Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina

Comunicato dei Carabinieri

Cirò Marina e Strongoli,

mercoledì 10 Marzo 2021.

Nelle ultime settimane i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno intensificato i controlli volti ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. Sono stati controllati molti negozi, esercizi pubblici e di ristorazione del territorio, con l’obiettivo di assicurare il previsto distanziamento sociale, l’utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione nonché il rispetto degli orari di apertura/chiusura imposti dall’ultimo DPCM.

Due gli esercenti sanzionati a Cirò Marina e uno a Strongoli, poiché, nonostante avessero abbassato le relative serrande d’ingresso, numerosi erano gli avventori che continuavano ad intrattenersi, oltre l’orario di chiusura, all’interno dei locali, senza alcun rispetto delle norme sul distanziamento e l’utilizzo della mascherina.

Gli avventori presenti sono stati sanzionati e per le relative attività è scattata la chiusura per 5 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA