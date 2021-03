3.958 mila euro dal Governo per la Provincia di Crotone per interventi straordinari nelle scuole superiori

Lo rende noto Matteo Bonesse Coordinatore Provinciale dei Giovani Democratici

La Redazione

Melissa,

venerdì 12 Marzo 2021.

È da ieri che sul sito del Ministero Istruzione è stato pubblicato il decreto di “autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane”, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64) dal 2020 al 2024.

È un fatto importante per le scuole superiori di tutto il territorio Crotonese e come Giovani Democratici siamo felici per questo importantissimo intervento da parte dell’ente Provinciale che purtroppo versa in condizioni di bilancio disastrose ma che oggi trova l’occasione giusta per mettere fine ad una tematica per noi troppo importante.

Faremo un incontro con il Presidente della Provincia per capire nel dettaglio come verranno spesi i soldi e vigileremo insieme agli studenti delle scuole. A loro il mio accorato appello affinché questa opportunità possa vedere partecipi tutti, nessuno escluso.

