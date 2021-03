Juve, Kulusevski in pole. Roma, Mkhitaryan riposa. Mini-turnover per l’Atalanta

Juve, Kulusevski in pole. Roma, Mkhitaryan riposa. Mini-turnover per l’Atalanta Lazio: Correa favorito per affiancare Immobile. Conte non cambia l’Inter. Milan, in difesa Kjaer e Tomori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 12 Marzo 2021.

Juve, Kulusevski in pole. Roma, Mkhitaryan riposa. Mini-turnover per l’Atalanta

Lazio: Correa favorito per affiancare Immobile. Conte non cambia l’Inter. Milan, in difesa Kjaer e Tomori



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA