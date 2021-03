Per Vidal operazione riuscita. A Torino senza Kolarov e col dubbio Eriksen

La Redazione24

,

sabato 13 Marzo 2021.

Per Vidal operazione riuscita. A Torino senza Kolarov e col dubbio Eriksen

Intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, il cileno tornerà tra un mese per la volata finale. Il danese a parte per una lieve infiammazione al ginocchio, si scalda Gagliardini. Il serbo difficilmente verrà rischiato



